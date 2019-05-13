2019-05-13T08:50:37+03:00
Общество

Кемеровчанин стал лучшим психологом в России

Максим Белоногов выиграл в конкурсе профмастерства
Екатерина БОРМОТОВА
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Максим Белоногов набрал 294 балла из 300 возможныхМаксим Белоногов набрал 294 балла из 300 возможныхФото: Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровчанин Максим Белоногов победил в конкурсе профмастерства «Психолог-консультант Телефона доверия-2019». Житель областного центра стал лучшим психологом в России.

Всероссийский конкурс был организован Российской ассоциацией телефонов экстренной психологической помощи. В нем приняли участие 30 психологов из 12 регионов страны. Эксперты оценивали методическую подготовку консультантов, информационную и языковую грамотность, умение формулировать проблему и видеть пути ее решения. Кроме того, жюри обращало внимание на уникальность используемых техник и методов работы.

В результате психолог службы «Телефон доверия» Кемеровского областного наркологического диспансера Максим Белоногов набрал 294 балла из 300 возможных. Участник занявший второе место, отстал от кемеровчанина на 27 баллов.

-Уважаемые коллеги из города Кемерово, у вас работает просто потрясающий консультант! Глубоко думающий и очень грамотный специалист. Я бы сама ему позвонила! – прокомментировала работу Максима Белоногова один из экспертов конкурса Юлия Дерягина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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