Оба погибли: мотоциклист сбил пешехода в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-13T10:28:30+03:00

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Две жизни унесло дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в Кемерове в ночь на 13 мая. На улице Терешковой мотоциклист сбил пешехода.

Авария произошла около трех часов ночи. Предварительно установлено, что 34-летний водитель мотоцикла Honda ехал по улице Терешковой и совершил наезд на пешехода. 47-летний мужчина переходил дорогу вне «зебры». От полученных травм оба участника аварии скончались на месте.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП, - сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», недавно в ДТП пострадал еще один кемеровчанин-мотоциклист, которому не уступила дорогу дама на Mercedes.

ИСТОЧНИК KP.RU