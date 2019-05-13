Кемеровчанки организовали в городе подпольный игорный клуб
В Кемерове две местные жительницы организовали подпольный игорный клуб. Однако работал он недолго.
Работу игорного клуба в областном центре Кузбасса пресекли сотрудники управления экономической безопасности МВД. В отношении двух местных жительниц было возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, две кемеровчанки в период с конца 2017 по январь 2018 года организовали на территории города игорный клуб. Он действовал незаконно, поскольку Кузбасс не входит в состав игорных зон, созданных в России. Чтобы избежать наказания за нарушение закона, организаторы игорного клуба замаскировали его под букмекерскую контору.
Одна из обвиняемых лично организовывала и контролировала работу игорного зала, занималась распределением прибыли, а также контролировала выполнение второй обвиняемой функций оператора игровых автоматов, разъясняла игрокам правила азартных игр, учитывала ставки, принимала и выдавала наличные денежные средства, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
Из помещения, где размещался игорный клуб, было изъято 17 компьютеров и деньги. экспертизы подтвердили, что с помощью данного оборудования проводились азартные игры. Обвиняемые не стали сотрудничать со следствием. Дело в отношении них передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU