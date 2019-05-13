2019-05-13T12:03:50+03:00
Общество

Снег и град: в Кузбассе установился временный снежный покров

Юг Кемеровской области завалило снегом
Екатерина РОМАНОВА
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Снег и град: в Кузбассе установился временный снежный покров. ФОТО: кадр видео Instagram, nataliyabuga77Снег и град: в Кузбассе установился временный снежный покров. ФОТО: кадр видео Instagram, nataliyabuga77
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Минувшей ночью весна вновь продемонстрировала свое непостоянство: на территории почти всей области выпал снег.

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Кузбасс вновь накрыло снегом.
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В центральных районах и по северу области минувшей ночью и утром кружили редкие снежинки. Едва долетая до земли, они таяли. А вот на юге области было снежно. Кое-где даже установился временный снежный покров! Например, в Киселевске и Прокопьевске. Так, на метеостанциях в Тяжине и Белове зафиксировали высоту снежного покрова порядка одного сантиметра, а в Кузедееве помимо мокрого снега была еще и гроза.

Снег в Прокопьевске. ФОТО: Instagram, Иван Старченков.

Снег в Прокопьевске. ФОТО: Instagram, Иван Старченков.

В Усть-Кабырзе в понедельник днем прошел град – в 14:35, и длился он в течение трех минут. Причем величина градин составила 9 миллиметров. К слову, град величиной 10 миллиметров считается опасным явление. В Новокузнецке тоже кружили снежинки, но они таяли, едва коснувшись земли.

- Кемеровская область попала под влияние холодной арктической массы, поэтому по области наблюдались осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Местами установился временный снежный покров, но он, конечно же, растает, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - В ближайшие дни сохранится прохладная погода. Существенное повышение погоды ожидается лишь к выходным.

Снег в Прокопьевске. ФОТО: Instagram, Иван Старченков.

Снег в Прокопьевске. ФОТО: Instagram, Иван Старченков.

Синоптики также отмечают, что тех осадков, которые сейчас наблюдаются, недостаточно для того, чтобы снизился уровень пожароопасности. На части территорий Кузбасса она по-прежнему достигает 4 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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