Кемерово и Новокузнецк получат 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-13T12:44:26+03:00

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Кемерово и Новокузнецк получат по 25 миллионов рублей на благоустройство. Деньги прилагаются к званию «Город трудовой доблести и воинской славы».

«Вклад в Победу городов Кемерово и Новокузнецк сложно переоценить: 64 тысячи новокузнечан и 61 тысяча кемеровчан воевали на фронтах в годы Великой Отечественной войны. В этих городах работали десятки эвакуированных заводов, госпиталей, добывался уголь на шахтах», - отметил Сергей Цивилев, уточнив, что к званию прилагаются деньги.

Губернатор поручил Илье Середюку и Сергею Кузнецову обсудить с горожанами объекты, которые нужно отремонтировать. Он отметил, что прежде всего стоит обратить внимание на мемориалы трудовой доблести и воинской славы, а также прилегающие к ним территории.

«В следующем году мы отпразднуем 75-летие Великой Победы. И наши города должны быть готовы к юбилею!» - заключил Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU