В Кузбассе будут судить отца, из-за которого погибли двое детей

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-13T12:59:36+03:00

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В Кузбассе будут судить мужчину, которого обвиняют в смерти двоих детей по неосторожности. В доме, где жили супруги с пятью детьми, случился пожар.

Напомним, трагедия произошла 11 февраля в Новокузнецке. По версии следствия, 37-летний глава семейства топил в двухэтажном доме печь. Вечером он закрыл заслонку поддувала, но при этом не убедился, что огонь полностью прогорел. В результате ночью он вместе с женой проснулся из-за дыма, наполнившего комнату. В это время на кухне уже распространялось пламя. Родители успели вынести из горящего жилища троих детей. Еще двое мальчиков погибли.

В рамках расследования было установлено, что мужчина несколько лет назад самостоятельно ремонтировал трубу печки, после чего не следил за ее состоянием должным образом и вовремя не обнаружил прогар.

- Результаты пожарно-технической экспертизы показали, что причиной пожара стало воспламенение потолочной конструкции от искр, вылетавших через прогар в трубе, - отметили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что со следствием мужчина сотрудничал, вину признал полностью. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU