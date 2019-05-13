2019-05-13T13:14:13+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк предлагает специальные ставки по кредиту «Почетный возраст»

Акция продлится до 30 июня 2019 года
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк запустил акцию «Почетный возраст» для людей, находящихся на пенсионном обеспечении. Акция продлится до 30 июня 2019 года.

Ставка составляет от 9,9 процента годовых по потребительским кредитам без обеспечения, сумма кредита - до 500 тысяч рублей, срок кредитования – до семи лет.

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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