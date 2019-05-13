Россельхозбанк предлагает специальные ставки по кредиту «Почетный возраст»

СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-13T13:14:13+03:00

Акция продлится до 30 июня 2019 года

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Россельхозбанк запустил акцию «Почетный возраст» для людей, находящихся на пенсионном обеспечении. Акция продлится до 30 июня 2019 года.

Ставка составляет от 9,9 процента годовых по потребительским кредитам без обеспечения, сумма кредита - до 500 тысяч рублей, срок кредитования – до семи лет.

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU