В Кемерове продлили отопительный сезон

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-13T14:20:20+03:00

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В Кемерове из-за холодной погоды продлили отопительный сезон. Тепло перестанет поступать в дома местных жителей ближе к 20 мая.

Илья Середюк распорядился пока не отключать отопление в Кемерове.

«В городе установилась холодная погода. Поэтому принято решение пока не отключать отопление, чтобы в домах кемеровчан было тепло. Оптимальное время для прекращения отопительного сезона - ближе к 20 мая, однако будем ориентироваться на погоду», - написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Отметим, что отопительный сезон продлят не везде. Например, в Новокузнецке его, наоборот, заканчивают досрочно. Уже 13 мая тепло перестало поступать в дома жителей четырех районов города. Также в понедельник начались гидравлические испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU