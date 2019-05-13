В Кузбассе создадут общественные советы по здравоохранению

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-13T14:22:30+03:00

Они будут передавать необходимые рекомендации и мнение общественности о реализации реформы медицины Кузбасса

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В администрации Кемеровской области прошло совещание по вопросам развития комплекса современной медицины. На нем губернатор Сергей Цивилев отметил, что организация реформы здравоохранения в регионе требует серьезных доработок.

- Наша задача - улучшать здравоохранение в Кузбассе, а показатель улучшения - положительная оценка населения, люди должны понимать, какие позитивные изменения происходят и почему они необходимы, - сказал Цивилев.

Он распорядился, чтобы в муниципалитетах региона были созданы общественные советы по здравоохранению. В состав рабочих групп войдут представители областной и муниципальной администраций, депутаты, главврачи больниц, заслуженные работники медицины и почетные жители территорий. Такие советы будут передавать необходимые рекомендации и мнение общественности о реализации намеченных изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU