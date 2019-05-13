Жительница Кузбасса завела безопасный счет и лишилась двух миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-13T14:24:46+03:00

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57-летняя жительница Осинников поверила сотрудникам финансового отдела, которые пообещали ей помочь получить тысячу долларов. Увы, вместо прибыли она лишилась двух миллионов рублей.

Жительнице Осинников в феврале 2019 года позвонил сотрудник финансового отдела международных переводов. Он сообщил, что она может получить выплату в размере 1000 рублей, а также открыть безопасный счет и взять на свое имя кредит на очень выгодных условиях и получить серьезные дивиденды. Столь щедрое предложение заинтересовало 57-летнюю женщину, и она, следуя инструкции, установила на компьютер специальную программу и оформила два кредита. А потом неожиданно обнаружила, что со всех ее банковских счетов похищено два миллиона рублей. Лишь после этого женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Следователем отдела МВД России по городу Осинники возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись. Реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU