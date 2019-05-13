2019-05-13T18:23:55+03:00
Общество

Из-за руководителя паспортно-визовой службы полиция потеряла 10 миллионов рублей

Начальник службы подозревается в превышении полномочий
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за руководителя паспортно-визовой службы полиция потеряла 10 миллионов рублей. ФОТО: архив КП.Из-за руководителя паспортно-визовой службы полиция потеряла 10 миллионов рублей. ФОТО: архив КП.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Порядка 10 миллионов рублей потеряла кузбасская полиция из-за теперь уже бывшего руководителя одного из филиалов паспортно-визового сервиса МВД. Оформляя документы, женщина злоупотребляла полномочиями и предоставляла недостоверные сведения.

В течение года – с июля 2015 по май 2016 года теперь уже бывший руководитель одного из филиалов паспортно-визового сервиса МВД вовсю злоупотребляла своими должностными полномочиями. По ее указанию квитанции об оплате оказанных услуг выписывались по реквизитам коммерческой фирмы, с которой был заключенный договор, а не от имени паспортно-визовой службы. А потом, подписывая ответы, женщина закрывала глаза на то, что в них были указаны неверные сведения.

- В результате преступных действий директора в бюджет паспортно-визовой службы МВД не поступило порядка 10 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Преступная деятельность директора была выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы.

Женщина со следствием сотрудничать отказалась, так что следователям предстоит выяснить не только точную сумму причиненного ущерба, но и мотивы совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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