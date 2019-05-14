Путин поддержал инициативу Кузбасса о бесплатном угле для шахтеров

СЕГОДНЯ 03:30 2019-05-14T06:00:57+03:00

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Владимир Путин поддержал инициативу Кузбасса: теперь шахтеры-пенсионеры всей России будут получать уголь бесплатно. Президент подписал соответствующий закон.

Новая мера будет распространяться на пенсионеров, которые проработали на государственных предприятиях угольной промышленности более 10 лет.

«Мы восстанавливаем социальную справедливость! Эти люди отдали годы угольной промышленности, но из-за выхода на пенсию после ликвидации предприятия - лишились права на пайковый уголь.

Для нас этот закон был делом принципа, ведь из 9500 таких горняков-пенсионеров более 5 тысяч кузбассовцы, и они заслужили это право», - написал Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU