2019-05-14T06:00:57+03:00
Общество

Путин поддержал инициативу Кузбасса о бесплатном угле для шахтеров

Новая мера распространяется на пенсионеров
Екатерина БОРМОТОВА
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Шахтеры пенсионеры будут получать уголь бесплатноШахтеры пенсионеры будут получать уголь бесплатноФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Владимир Путин поддержал инициативу Кузбасса: теперь шахтеры-пенсионеры всей России будут получать уголь бесплатно. Президент подписал соответствующий закон.

Новая мера будет распространяться на пенсионеров, которые проработали на государственных предприятиях угольной промышленности более 10 лет.

«Мы восстанавливаем социальную справедливость! Эти люди отдали годы угольной промышленности, но из-за выхода на пенсию после ликвидации предприятия - лишились права на пайковый уголь.

Для нас этот закон был делом принципа, ведь из 9500 таких горняков-пенсионеров более 5 тысяч кузбассовцы, и они заслужили это право», - написал Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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