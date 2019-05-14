Двое мужчин оставили кемеровчан без телефонной связи

СЕГОДНЯ 04:09 2019-05-14T06:02:13+03:00

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В Кемерове двое мужчин оставили несколько многоэтажных домов без телефонной связи. Похитители обрезали кабель, но не смогли скрыться от бойцов Росгвардии.

Ночью экипаж Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, заметил на улице Сибиряков-Гвардейцев двух мужчин, которые перебегали дорогу в неположенном месте. При виде патрульного автомобиля нарушители бросились во дворы. Бойцам удалось догнать мужчин - в руках одного из них был пакет с обрезками телефонного кабеля.

- Предварительно установлено, что провода задержанные извлекли из колодцев кабельной связи, расположенных по улице Сибиряков-Гвардейцев. Это привело к отключению от телефонной связи нескольких многоэтажных домов. Ущерб от действий злоумышленников устанавливается, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Ранее судимых мужчин 34 и 24 лет передали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU