2019-05-14T06:43:28+03:00
Общество

Главврач из Кузбасса не стала работать педиатром и лишилась свободы

Кроме того, женщина выплатила штраф в 300 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Главврач из Кузбасса не стала работать терапевтом и лишилась свободы.Главврач из Кузбасса не стала работать терапевтом и лишилась свободы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Главный врач – теперь уже с приставкой экс – стала фигурантом уголовного дела из-за желания получать заработную плату за невыполненную работу. По - решению суда она не только возместила ущерб в размере 300 тысяч рублей, но и на полтора года лишилась свободы – условно.

В 2011 году экс-главврач больницы трудоустроила саму себя по совместительству на 0,25 ставки на должность врача-педиатра поликлиники с доплатой 75 процентов за увеличенный объем работы. Зарплату женщина получала исправно, однако фактически обязанности педиатра никогда не выполняла. До 2016 года женщина нанесла ущерб учреждению в размере 300 тысяч рублей.

В октябре 2018 года Калтанский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок полтора года условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, суд обязал выплатить причиненный ущерб. Осужденная обжаловала приговор, однако Кемеровский областной суд оставил его без изменений. А в мае 2019 года Калтанский районный суд после обращения прокурора взыскал с женщины в пользу ГБУЗ «Калтанская городская больница» 300 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, - об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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