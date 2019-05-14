2019-05-14T09:45:33+03:00
Здоровье

Более 2,8 тысячи человек пострадали от клещей в Кузбассе

Большая часть из них обратилась за помощью в течение последней недели
Екатерина РОМАНОВА
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Более 2,8 тысячи человек пострадали от клещейБолее 2,8 тысячи человек пострадали от клещейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сезон активности клещей еще только начался, а уже почти три тысячи человек обратились за помощью в медицинские организации. Примечательно, что почти две трети из них пришли в больницы в течение последней недели.

С начала сезона в медицинские организации обратились 2807 человек - в том числе 639 детей и подростков до 18 лет - с жалобами на присасывание клещей. Из них 63. К слову, год назад за этот же период помощь потребовалась 3239 человекам.

В течение последней недели клещи присасывались к 1762 человекам, в том числе к 383 детям. Кровососов, снятых с людей, исследуют в вирусологических лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии медицинских организаций Кемеровской области.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что, собираясь в лес, необходимо одеваться таким образом, чтобы исключить попадание клещей под одежду. Кроме того, необходимо использовать средства для отпугивания клещей («Рефтамид таежный», «Пикник-антиклещ», «Дэта», «Дэфи-тайга» и другие). Если же клещ присосался, необходимо обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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