2019-05-14T09:48:03+03:00
Происшествия

Из-за ЧП на кузбасской шахте эвакуировали 121 человека

ЧП произошло на шахте «Ерунаковская-8»
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за ЧП на кузбасской шахте эвакуировали 121 человека. ФОТО: архив КПИз-за ЧП на кузбасской шахте эвакуировали 121 человека. ФОТО: архив КПФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне вечером в Новокузнецком районе случилось чрезвычайное происшествие. На шахте «Ерунаковская-8» из-за остановки главного вентилятора пришлось эвакуировать 121 горняка.

Сигнал о том, что на шахте «Ерунаковская» произошла остановка вентилятора главного проветривания, поступил в 23.50. На тот момент в шахте находился 121 человек.

- Все шахтеры, которые находились в момент остановки главного вентилятора в шахте, оперативно вышли на поверхность, пострадавших нет. На место ЧП выезжали подразделения горноспасателей, - прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В 0.20 работа вентилятора была восстановлена. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

Шахта «Ерунаковская-8» располагается в Новокузнецком районе и находится под управлением ООО «Распадская угольная компания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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