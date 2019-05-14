В Кузбассе разыскивают 19-летнюю девушку с рыжими волосами
Сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие разыскивают 19-летнюю жительницу города Прокопьевска Анастасию Гетман.
Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Анастасию Гетман в последний раз видели 5 мая в Прокопьевске. С тех пор от девушки не приходило никаких известий, а ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, глаза серо-голубые, волосы рыжие.
В день исчезновения была одета в бежевую ветровку в крупную клетку, черные джинсы и черные кроссовки.
Если вам известно местонахождение Анастасии Гетман, сообщите об этом сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU