2019-05-14T09:35:44+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают 19-летнюю девушку с рыжими волосами

Анастасия Гетман пропала 5 мая
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе разыскивают 19-летнюю девушку с рыжими волосами. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".В Кузбассе разыскивают 19-летнюю девушку с рыжими волосами. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
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Сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие разыскивают 19-летнюю жительницу города Прокопьевска Анастасию Гетман.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Анастасию Гетман в последний раз видели 5 мая в Прокопьевске. С тех пор от девушки не приходило никаких известий, а ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, глаза серо-голубые, волосы рыжие.

В день исчезновения была одета в бежевую ветровку в крупную клетку, черные джинсы и черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение Анастасии Гетман, сообщите об этом сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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