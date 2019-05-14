2019-05-14T09:57:33+03:00
Происшествия

Виновные в серьезной аварии на кузбасской железной дороге отделались штрафами

При аварии с рельсов сошли 23 вагона
Екатерина РОМАНОВА
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Виновные в серьезной аварии на кузбасской железной дороге отделались штрафами. Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РоссииВиновные в серьезной аварии на кузбасской железной дороге отделались штрафами. Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России
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Завершилась проверка, которая проходила после схода 23 вагонов грузового поезда с рельсов в Новокузнецком районе. Виновные должны заплатить штрафы.

О завершении проверки и назначенном административном наказании сообщает Транспортная прокуратура Кемеровской области. По данным ведомства, крушение 23 вагонов произошло 2 марта 2019 года на перегоне железнодорожных станций Красулино - Путевой пост 51 км Западно-Сибирской железной дороги. Тогда на землю просыпался металлургический концентрат, который, к счастью, не представлял угрозы для людей и окружающей среды. Установлено, что причиной аварии стало неудовлетворительное состояние железнодорожного полотна.

- Сопутствующими причинами схода явились ненадлежащее исполнение должностных обязанностей машинистом электровоза локомотивной бригады, ранее проследовавшим по указанному перегону, и дежурной по железнодорожной станции Красулино, - отметили в пресс-службе ведомства.

К административной ответственности привлечены шесть должностных лиц ОАО «РЖД». Каждый из них должен будет выплатить штрафы в размере одной тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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