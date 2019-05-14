2019-05-14T11:02:19+03:00
Общество

Летом в Кузбассе на несколько дней запретят продажу алкоголя

Все попадающие под запрет дни - праздничные
Екатерина РОМАНОВА
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Летом в Кузбассе на несколько дней запретят продажу алкоголя.Летом в Кузбассе на несколько дней запретят продажу алкоголя.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В течение нескольких дней кузбассовцы не смогут приобрести летом алкоголь. Это связано с законом, который приняли кузбасские депутаты осенью прошлого года. Согласно закону, в праздничные дни торговля алкоголем запрещена.

Запрет на продажу алкогольных напитков в торговых точках региона касается лишь нескольких дней. Так, торговать напитками «с градусом» запрещено 1 июня, в День защиты детей, 12 июня, в День России, 27 июня, в День молодежи. Также запрет действует во время проведения школьных выпускных балов.

Согласно закону, за продажу алкогольной продукции в эти дни юридическим лицам придется заплатить штраф, который может достигать 100 тысяч рублей.

К слову, 9 Мая, в День Победы, в Кузбассе также было запрещено продавать алкогольную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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