Победителем чемпионата России по ММА стала девушка из Кузбасса

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-14T12:26:53+03:00

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Хрупкая девушка из Кузбасса стала победителем чемпионата России по ММА. Дарья Ныркова стала победителем в своей весовой категории - до 47,6 килограмма.

На прошедшем в Москве чемпионате России по смешанным боевым единоборствам (ММА) девушка из Кузбасса, Дарья Ныркова, стала первой чемпионкой России в весовой категории до 47,6 килограмма. В полуфинале против Дарьи выступала соперница из Северо-Кавказского федерального округа. Одержав над ней победу, наша землячка вышла в финал и стала победительницей в бою со спортсменкой из Приволжского федерального округа Раксаной Ивановой.

«Последнее время наши девушки не перестают удивлять и радовать своих болельщиков высокими победами в «неженских» видах спорта, при этом сохраняя свое очарование, красоту и... женственность», - подчеркнула Анна Цивилева, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, рассказывая о спортсменке из Кузбасса на своей странице в сети Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU