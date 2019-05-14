Раненый полицейским новокузнечанин стал фигурантом уголовного дела

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-14T12:35:01+03:00

Оказалось, что у мужчины уже были проблемы с законом.

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24-летний новокузнечанин, будучи в неадекватном состоянии, разгуливал по улице с ножом в руках. Чтобы задержать буйного горожанина, сотрудникам полиции пришлось применить огнестрельное оружие. В отношении дебошира с ножом возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/708500" frameborder="0"></iframe> В Новокузнецке сотрудники полиции стреляли в наркомана с ножом..Видео: vk.com, "Регион 42"

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего новокузнечанина, к слову, ранее уже судимого. 13 мая мужчина, будучи нетрезвым, ходил рядом с жилым домом с ножом и ножницами в руках. Очевидцы вызвали полицию, но появление стражей порядка лишь разозлило мужчину. Он вел себя агрессивно даже после того, как был произведен предупредительный выстрел в воздух. Вместо того, чтобы положить нож, дебошир побежал туда, где находились люди, и лишь после этого один из стражей порядка применил оружие.

Даже получив ранение в ногу, новокузнечанин продолжал размахивать ножом и выкрикивать угрозы. В конце концов, он все же бросил холодное оружие на землю. Вскоре приехали врачи скорой помощи и доставили раненого в больницу.

- Следствию предстоит выяснить мотивы такого поведения и рассмотреть вопрос об избрании задержанному меры пресечения, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU