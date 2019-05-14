Пятилетний кемеровчанин ушел в магазин за шоколадным яйцом и потерялся

СЕГОДНЯ 13:09 2019-05-14T13:30:34+03:00

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Мама пятилетнего мальчика не выполнила своего обещания - купить шоколадное яйцо. И тогда ребенок решил купить его сам. Магазин он нашел, а вот дорогу домой - нет.

Жительница Кировского района города Кемерово пообещала своему 5-летнему сыну купить шоколадное яйцо, но не смогла выполнить обещания. Мальчик расстроился, но решил, что он уже достаточно взрослый для того, чтобы самому ходить по магазинам. Утром он проснулся, оделся, взял деньги и отправился в магазин. Там он купил вожделенное шоколадное яйцо, а чтобы растянуть удовольствие от ощущения себя взрослым, решил покататься на трамвае. Ребенок вышел на одной из остановок и понял, что не знает, как попасть домой.

В это время кемеровчанка, не обнаружив ребенка дома, уже обрывала телефоны полиции с просьбой найти ребенка. Патрульные наряды полиции проверяли улицы и дворы, опрашивали соседей, обследовали детские площадки. Спустя несколько часов ребенка удалось найти в одном из магазинов Заводского района. Мальчика передали маме.

Впрочем, радость от воссоединения семьи омрачило общение с инспекторами отдела по делам несовершеннолетних. За неисполнение кемеровчанкой родительских обязанностей ей грозит административный штраф в размере до 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU