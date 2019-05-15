Трехлетний ребенок получил серьезную травму в детском саду

15 Май 03:54 2019-05-15T05:50:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Отправляя своего трехлетнего ребенка в сад, родители из Новокузнецка и представить не могли, что он получит серьезную травму. Из-за недосмотра воспитателя ребенок сломал ключицу.

В январе 2019 года воспитатель одного из детских садов вывела своих трехлетних подопечных на прогулку. Когда они возвращались обратно и поднимались по лестнице, один из детей упал и сломал ключицу. В саду создали комиссию, и она пришла к выводу, что причиной несчастного случая стала грубая неосторожность ребенка. Отец мальчика был возмущен таким решением и отправился искать правды в прокуратуру.

Прокурор района встал на сторону отца ребенка. Он указал, что причиной случившегося стало то, что воспитатель оставила ребенка без надлежащего присмотра. Прокурор потребовал выплатить родителям компенсацию морального вреда.

- Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил его требования, взыскав с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения в пользу законного представителя ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Сегодня решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU