В Кузбассе ограничат движение большегрузов в жару

15 Май 06:29 2019-05-15T07:45:27+03:00

граничения будут действовать с 20 мая по 31 августа Фото: Екатерина РОМАНОВА

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В Кузбассе введут летнее ограничение на движение большегрузов по федеральным дорогам. Оно вступит в силу с 20 мая.

Большегрузному транспорту запретят передвигаться по дорогам федерального значения, проходящим по Кемеровской области, в жаркие дни. Мера принимается ежегодно, чтобы сохранить дороги.

- На территории Кемеровской области данные ограничения распространяются на участок федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь», в том числе на подъезд к городу Томску, обходы городов Юрги и Кемерово, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Движение тяжеловесного транспорта при дневных температурах выше 32 градусов будет запрещено. Передвигаться большегрузы смогут только с 22.00 до 10.00. Ограничения будут действовать с 20 мая по 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU