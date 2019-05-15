Водители кузбасской станции скорой помощи остались без комнаты отдыха

15 Май 06:46 2019-05-15T06:46:03+03:00

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После обычной проверки специалистами Роспотребнадзора водители станции скорой помощи из Тайги остались без комнаты отдыха. Как оказалось, содержание в воздухе вредных веществ в этом помещении было превышено.

Водителям автомобилей скорой помощи приходилось отдыхать между вызовами в помещении, где долго находиться вредно для здоровья. Как выяснили специалисты Роспотребнадзора, концентрация гидрохлорида и стирола в воздухе кабинета отдыха водителей превышает среднесуточную предельно допустимую концентрацию (ПДК) для атмосферного воздуха. А это, в свою очередь, создает угрозу причинения вреда здоровью водителей.

- Постановлением Тайгинского городского суда Кемеровской области юридическое лицо ГБУЗ КО «Тайгинская станция скорой медицинской помощи» привлечено к административной ответственности с назначением административного наказания в виде административного приостановления эксплуатации кабинета отдыха водителей сроком на 30 суток,- сообщает пресс-служба кузбасского Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU