15 Май 08:09 2019-05-15T09:10:09+03:00

Водитель новокузнецкой маршрутки выехал на встречку и столкнулся с ДПС. ФОТО: кадр видео vk.com, ОГИБДД Управления МВД России по Новокузнецку.

Изменить размер текста: A A

Водителю маршрутки надоело стоять в пробке в час пик. Он выехал на полосу встречного движения, по которой как раз в этот момент двигался автомобиль ДПС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/708753" frameborder="0"></iframe> Водитель новокузнецкой маршрутки выехал на встречку и столкнулся с ДПС.Видео: vk.com, ОГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку

На кольцевой развязке «Рембыттехники» в часы пик всегда образуются пробки. 8 мая водителю одного из маршрутных автобусов надоело ждать, когда же он сможет проехать. И мужчина выехал на полосу встречного движения. К слову, сделал он это прямо на пешеходном переходе рядом с островком безопасности.

В это же время с кольца выезжал патрульный автомобиль ГИБДД, и он практически нос к носу столкнулся с маршруткой. К счастью, в этот раз не пострадали ни пассажиры автобуса, ни водители, ни даже сами автомобили. Но маршрутчику придется отвечать за незаконный и опасный маневр.

- Водителю придется либо заплатить штраф в 5000 рублей, либо на несколько месяцев лишиться работы и ходить пешком - такова санкция части 4 статьи 12.15 КРФ об АП «Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения», - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Новокузнецку.

К слову, только с начала года в Новокузнецке произошло 12 ДТП, виновниками которых стали водители пассажирских автобусов. 16 пассажиров были травмированы, а это - в два раза больше, чем год назад.

ИСТОЧНИК KP.RU