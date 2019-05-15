19-летнюю прокопчанку с рыжими волосами нашли живой

15 Май 08:59 2019-05-15T08:59:57+03:00

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В Прокопьевске завершились поиски 19-летней девушки с рыжими волосами. Девушка жива.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 19-летней Анастасии Гетман. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 15 мая, поисковики написали, что девушка жива.

Напомним, жительница Прокопьевска перестала выходить на связь 5 мая. На поиски девушки были ориентированы полицейские и волонтеры. В результате поиски завершились удачно. Правда, обстоятельства обнаружения молодой прокопчанки не разглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU