19-летнюю прокопчанку с рыжими волосами нашли живой
О завершении поисков сообщили волонтеры
Обстоятельства обнаружения девушки не разглашаются
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В Прокопьевске завершились поиски 19-летней девушки с рыжими волосами. Девушка жива.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 19-летней Анастасии Гетман. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 15 мая, поисковики написали, что девушка жива.
Напомним, жительница Прокопьевска перестала выходить на связь 5 мая. На поиски девушки были ориентированы полицейские и волонтеры. В результате поиски завершились удачно. Правда, обстоятельства обнаружения молодой прокопчанки не разглашаются.
ИСТОЧНИК KP.RU