2019-05-15T11:22:56+03:00
Общество

За пять лет в Кузбассе отремонтируют 73 школы

Губернатор призвал учеников и родителей предлагать идеи по ремонту
Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровская школа №7 после ремонта Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"Кемеровская школа №7 после ремонта Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"
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В Кузбассе за пять лет отремонтируют 73 школы и лицея. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса поручил главам городов и районов подготовить список школ, которые нуждаются в ремонте. В 2019 году в регионе отремонтируют 12 школ, в последующие четыре года - еще 61 здание общеобразовательных учреждений. Департамент образования и науки уже опубликовал списки этих школ, правда, пока они предварительные.

«При составлении проектов директора должны учесть мнение учителей, детей и их родителей. Школы мы делаем для ребят, поэтому они сами решат, что им нужно, чтобы с удовольствием ходить на уроки. Ребята, смелее подключайте родителей и предлагайте свои идеи!» - написал губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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