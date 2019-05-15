Кузбасским шахтерам увеличили прибавку к пенсии

15 Май 10:13 2019-05-15T11:53:19+03:00

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В Кузбассе выросла доплата к шахтерской пенсии. Ее средний размер составляет 4158 рублей.

Как рассказали в отделении Пенсионного фонда по Кемеровской области, с 1 мая в регионе увеличилась доплата к шахтерской пенсии. На сегодняшний день ее получают 27 797 кузбасских горняков-пенсионеров. Средний размер доплаты к пенсии составляет примерно 4000 рублей.

- Сумма доплаты устанавливается для каждого получателя индивидуально с учетом его среднемесячного заработка и взносов, уплаченных организациями угольной промышленности, а также продолжительности стажа подземной работы. Размер доплаты пересматривается каждые три месяца: с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября территориальными органами ПФР автоматически, без заявлений, - отметили в Пенсионном фонде.

Также уточняется, что доплата полагается только тем шахтерам-пенсионерам, которые оставили работу, дающую право на дополнительную выплату.

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ИСТОЧНИК KP.RU