2019-05-15T11:59:30+03:00
Происшествия

Четырехлетний мальчик выпал из окна в Междуреченске

Отцу грозит штраф
Екатерина БОРМОТОВА
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Врачи диагностировали у ребенка открытый перелом нижней трети левого плеча со смещением и тупую травму животаВрачи диагностировали у ребенка открытый перелом нижней трети левого плеча со смещением и тупую травму животаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Междуреченске четырехлетний мальчик выпал из окна дома. Ребенка с травмами доставили в больницу.

В полицию города поступил сигнал из медучреждения, куда доставили четырехлетнего мальчика. Врачи диагностировали у него открытый перелом нижней трети левого плеча со смещением и тупую травму живота. Как оказалось, малыш пострадал, выпав из окна.

Полицейские установили, что мальчик находился в квартире с отцом. Пока тот спал, ребенок открыл окно и выпал наружу. От криков упавшего ребенка отец проснулся и вызвал скорую помощь. Можно сказать, что ребенку повезло - семья живет на первом этаже.

Как отметили в ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

Напомним, ранее в этом году в Кузбассе из окон выпали еще два ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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