2019-05-16T06:14:20+03:00
Общество

В Кемерове из-за заторов изменят работу светофора

Изменения вступят в силу с 16 мая
Екатерина БОРМОТОВА
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С 16 мая увеличится время работы зеленого сигнала светофора на улице 2-я Камышинская - на пересечении с улицей КамышинскойС 16 мая увеличится время работы зеленого сигнала светофора на улице 2-я Камышинская - на пересечении с улицей Камышинской
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В Кемерове изменят работу светофора на оживленном перекрестке. Мера принята для борьбы с заторами в час пик.

С 16 мая светофорный объект на пересечении улиц Камышинской и 2-й Камышинской будет работать по-другому. Из-за увеличения количества транспорта, въезжающего в город, здесь образуются серьезные заторы по направлению к центру. Поэтому было решено увеличить время разрешающего сигнала светофора для движения по улице 2-я Камышинской.

- В дальнейшем специалистами ЦОДД будет проводиться мониторинг дорожной обстановки на данном участке улично-дорожной сети, при необходимости будут внесены изменения в режим работы светофорного объекта, - отметили в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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