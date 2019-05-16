Центр Кемерова перекроют из-за велосипедных гонок

СЕГОДНЯ 05:04 2019-05-16T06:17:42+03:00

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В Кемерове пройдет первенство Сибири по велосипедному спорту. Из-за гонок в городе три дня будут перекрывать движение, в том числе в центре.

Первенство Сибири, II этап IX Спартакиады учащихся России-2019 по велосипедному спорту пройдет 16, 17 и 18 мая. В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта в районе Леснополянского шоссе и площади Пушкина.

Так, 16 мая пройдет индивидуальная гонка на Леснополянском шоссе. Движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Терешковой до проспекта Михайлова по направлению к Лесной Поляне с 10.00 до 14.00.

17 мая из-за групповой гонки на том же участке нельзя будет проехать на автотранспорте с 10.00 до 16.00.

18 мая ограничения коснутся центра города. В районе площади Пушкина будет ограничено движение с 8.00 до 15.00. Проезд будет закрыт на участке: площадь Пушкина - улица Орджоникидзе - улица Арочная - Притомская набережная - улица Островского - площадь Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU