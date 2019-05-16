СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-16T07:34:53+03:00

В Кемерове рядом с «Лапландией» разобрали фонтан . ФОТО: Екатерина Комарова.

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В Кемерове рядом с ТРЦ «Лапландия» разобрали фонтан. Об этом рассказала одна из местных жительниц.

На своей страничке в соцсети девушка выложила фотографии и поделилась наблюдениями: «…вышла на ТРК «Лапландия», которую закрыли. Там разобрали фонтан. Людей нет. Все закрыто». Фонтан, который в течение долгого времени бездействовал и в конце концов стал разрушаться, разобрали рабочие. На кадрах видно, что на месте когда-то красивого фонтана осталась только разобранная брусчатка, трубы и неубранные элементы самого сооружения.

Напомним, Арбитражный суд Кемеровской области решил закрыть ТРЦ на неопределенный срок. Сейчас на рассмотрении суда находится иск мэрии Кемерова к владельцу здания, в котором администрация просит закрыть ТЦ из-за незаконной перепланировки. В настоящее время по судебному разбирательству назначена экспертиза. Владельцы торгового центра подали апелляцию на решение кемеровского суда о запрете эксплуатации здания в суд Томска.

В 14.00 в понедельник, 22 апреля, 70 судебных приставов пришли в «Лапландию», чтобы ее опечатать. Многие предприниматели, узнав об этом, поспешили вынести свой товар.

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В Кемерове закрыли «Лапландию»

22 апреля к двум часам дня в ТРЦ «Лапландия» пришли 70 судебных приставов. Причина их появления - решение арбитражного суда приостановить работу торгового центра ради безопасности посетителей и сотрудников. Сейчас на рассмотрении суда находится иск мэрии Кемерова к владельцу здания, в котором администрация просит закрыть ТЦ из-за незаконной перепланировки. По судебному разбирательству назначена экспертиза. (подрробности)

«Лапландия» - рухнет?

«Лапландия», как известно, строилась на основе изрядно обветшавшего спорткомплекса «Октябрьский». Строилась в рекордно короткие сроки, и работы велись круглосуточно. К строительству привлекали гастарбайтеров из Средней Азии, причем - незаконно. (подробности)

Представитель кемеровской «Лапландии» прокомментировал закрытие ТЦ

Заместитель директора «Лапландии» по безопасности Александр Быков прокомментировал закрытие торгового центра. Он уверен, что никаких нарушений в здании нет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU