2019-05-16T08:03:09+03:00
Происшествия

Полицейский автомобиль протаранил иномарку в Кузбассе

Проводится служебная проверка [видео]
Ирина АВТУШКО
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Полицейский автомобиль протаранил иномарку в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий."Полицейский автомобиль протаранил иномарку в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий."
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В Кузбассе произошла авария с участием патрульного автомобиля. По данному факту проводится служебная проверка.

Полицейский автомобиль протаранил иномарку в Кузбассе.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

Инцидент с участием патрульного автомобиля ГИБДД и Toyota Land Cruiser произошел около 6.10 на проспекте Кирова в Ленинске-Кузнецком. В результате пострадали двое сотрудников полиции и водитель иномарки. Момент столкновения автомобилей попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах съемки видно, как Toyota выезжает на перекресток, и в тот момент, когда машина достигает его середины, в нее врезается патрульный автомобиль.

- Предварительно установлено, что полицейский автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора с включенным проблесковым маячком сине-красного цвета и специальным звуковым сигналом, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

По факту произошедшего руководство ведомства назначило служебную проверку. Решение будет принято после полученных результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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