2019-05-16T10:39:09+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк в Кузбассе проводит ипотечную акцию

Кузбассовцам предлагают воспользоваться выгодными скидками
Яков КРЫМСКИЙ
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Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» совместно с партнером СДС- финанс проводит ипотечную акцию. В период с 20 апреля по 31 мая 2019 года снижены ставки на ипотеку и предоставляются скидки на квартиры 1000 рублей с квадратного метра или ремонт квартиры от партнера акции СДС-Финанс.

«Выстраивание системной работы с операторами рынка недвижимости и активное участие Россельхозбанка в региональных ипотечных программах способствует высокому качеству обслуживания клиентов и совершенствованию кредитных программ», - отмечает директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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