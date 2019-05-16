Россельхозбанк в Кузбассе проводит ипотечную акцию
Кузбассовцам предлагают воспользоваться выгодными скидками
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Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» совместно с партнером СДС- финанс проводит ипотечную акцию. В период с 20 апреля по 31 мая 2019 года снижены ставки на ипотеку и предоставляются скидки на квартиры 1000 рублей с квадратного метра или ремонт квартиры от партнера акции СДС-Финанс.
«Выстраивание системной работы с операторами рынка недвижимости и активное участие Россельхозбанка в региональных ипотечных программах способствует высокому качеству обслуживания клиентов и совершенствованию кредитных программ», - отмечает директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский.
ИСТОЧНИК KP.RU