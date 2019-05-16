Россельхозбанк в Кузбассе проводит ипотечную акцию

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-16T10:39:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» совместно с партнером СДС- финанс проводит ипотечную акцию. В период с 20 апреля по 31 мая 2019 года снижены ставки на ипотеку и предоставляются скидки на квартиры 1000 рублей с квадратного метра или ремонт квартиры от партнера акции СДС-Финанс.

«Выстраивание системной работы с операторами рынка недвижимости и активное участие Россельхозбанка в региональных ипотечных программах способствует высокому качеству обслуживания клиентов и совершенствованию кредитных программ», - отмечает директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU