2019-05-16T10:10:03+03:00
Общество

Глава кузбасского МЧС раскрыл свои доходы

За 2018 год Алексей Шульгин заработал более трех миллионов рублей
Ирина АВТУШКО
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Глава кузбасского МЧС раскрыл свои доходы. За 2018 год Алексей Шульгин заработал более трех миллионов рублей.

Алексей Шульгин вступил в должность начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области в 2018 году. В прошлом году его доход составил 3 100 560,41 рубля. В собственности главы ведомства есть земельный участок площадью 36 квадратных метров и гараж аналогичной площади. Также в безвозмездном пользовании находится квартира площадью 45 квадратов и квартира площадью 81 квадратный метр в аренде. Транспортных средств в собственности у Алексея Шульгина нет. Несовершеннолетний ребенок Шульгина в прошлом году также имел собственный доход: 4000 рублей. Кроме того, у него в безвозмездном пользовании имеется квартира площадью 62,7 квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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