В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом
В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом. По дороге мужчина несколько раз создал аварийные ситуации.
В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области.
На автомобиль Nissan Cefiro, нарушавший правила, инспекторы обратили внимание во время патрулирования. На требования остановить машину водитель лишь прибавил газу и попытался скрыться. По дороге мужчина несколько раз создал аварийные ситуации. В центре Кемерова он выехал на встречную полосу, девять перекрестков проехал на красный свет, а на одной из улиц заставил пешеходов разбегаться в стороны, чтобы не попасть под колеса машины.
После задержания выяснилось, что злоумышленником был 29-летний житель деревни Мозжуха Кемеровского района. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что он был нетрезв. Также выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
Сотрудники полиции составили на нарушителя сразу 14 административных протоколов. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере более 17 000 рублей.
Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, за повторную езду в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU