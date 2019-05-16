2019-05-16T10:24:47+03:00
Происшествия

В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом

По дороге мужчина несколько раз создал аварийные ситуации [видео]
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом. По дороге мужчина несколько раз создал аварийные ситуации.

В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области.

На автомобиль Nissan Cefiro, нарушавший правила, инспекторы обратили внимание во время патрулирования. На требования остановить машину водитель лишь прибавил газу и попытался скрыться. По дороге мужчина несколько раз создал аварийные ситуации. В центре Кемерова он выехал на встречную полосу, девять перекрестков проехал на красный свет, а на одной из улиц заставил пешеходов разбегаться в стороны, чтобы не попасть под колеса машины.

После задержания выяснилось, что злоумышленником был 29-летний житель деревни Мозжуха Кемеровского района. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что он был нетрезв. Также выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Сотрудники полиции составили на нарушителя сразу 14 административных протоколов. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере более 17 000 рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, за повторную езду в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе почти вскрыли банкоматы на сумму более четырех миллионов рублей
РСХБ нарастил объем кредитования посевной кампании на 10%
В Прокопьевске местная жительница организовала наркопритон
Кузбассовцы доверили Россельхозбанку более 9,9 млрд рублей
Новокузнечанка захотела сыграть на бирже и лишилась 100 тысяч рублей
Шестеро из семи не признали вину: в Кемерове завершилось первое заседание суда по делу «Зимней вишни»
В Новокузнецке мужчина шел из ночного клуба и обворовал грузовик
Экс-главу компании-владельца «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ
Повезло: в Кемерове мужчина остался жив после удара ножом
В Кузбассе разыскивают 31-летнюю женщину в черной куртке
При поддержке Россельхозбанка в Воронежской области создается вертикально-интегрированный агрохолдинг по переработке свинины
Глава кузбасского МЧС раскрыл свои доходы
В Белове пассажир автобуса угрожал расправой контролеру
Россельхозбанк в Кузбассе проводит ипотечную акцию
Полицейский автомобиль протаранил иномарку в Кузбассе
В Кемерове рядом с «Лапландией» разобрали фонтан
Центр Кемерова перекроют из-за велосипедных гонок
В Кемерове из-за заторов изменят работу светофора
В кемеровском аэропорту построят новый международный терминал
Мыло из колонии: кузбасские осужденные освоили новое производство
В Топках врачу дадут жилье за работу в роддоме
В Юрге закрыли опасную чебуречную
Четырехлетний мальчик выпал из окна в Междуреченске
Кузбасским шахтерам увеличили прибавку к пенсии
За пять лет в Кузбассе отремонтируют 73 школы
19-летнюю прокопчанку с рыжими волосами нашли живой
Водитель новокузнецкой маршрутки выехал на встречку и столкнулся с ДПС
Сайт кузбасского аэропорта заподозрили в распространении вирусов