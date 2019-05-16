СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-16T10:24:47+03:00

В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.

По дороге мужчина несколько раз создал аварийные ситуации [видео]

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В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом. По дороге мужчина несколько раз создал аварийные ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709068" frameborder="0"></iframe> В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области.

На автомобиль Nissan Cefiro, нарушавший правила, инспекторы обратили внимание во время патрулирования. На требования остановить машину водитель лишь прибавил газу и попытался скрыться. По дороге мужчина несколько раз создал аварийные ситуации. В центре Кемерова он выехал на встречную полосу, девять перекрестков проехал на красный свет, а на одной из улиц заставил пешеходов разбегаться в стороны, чтобы не попасть под колеса машины.

После задержания выяснилось, что злоумышленником был 29-летний житель деревни Мозжуха Кемеровского района. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что он был нетрезв. Также выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Сотрудники полиции составили на нарушителя сразу 14 административных протоколов. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере более 17 000 рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, за повторную езду в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU