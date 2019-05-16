В Новокузнецке мужчина шел из ночного клуба и обворовал грузовик

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-16T12:50:41+03:00

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В Новокузнецке мужчина возвращался из ночного клуба и обворовал грузовик. Награбленное он успел продать.

С заявлением о краже в полицию обратился водитель обворованного транспортного средства. Оказалось, что он приехал ночью к супермаркету для разгрузки и заснул за рулем в ожидании открытия. Ранним утром мужчина обнаружил, что из прицепа похищено 10 коробок продуктов и промышленных товаров на сумму более 40 тысяч рублей.

В ходе расследования подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 23-летний житель Киселевска. Мужчина пояснил, что приехал в Новокузнецк, чтобы отдохнуть в ночном клубе. По дороге он заметил стоящий на обочине грузовик. Злоумышленник вскрыл прицеп и похитил товары, которые позже вывез на автомобиле знакомого в Киселевск и там продал.

- Дознавателем отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по городу Новокузнецку в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU