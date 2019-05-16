Без денег, но со сроком: трое кузбассовцев попались на нападении на банкоматы

16 Май 20:03 2019-05-17T04:19:19+03:00

В Кузбассе почти вскрыли банкоматы на сумму более четырех миллионов рублей . ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе компания мужчин почти ограбила банкоматы на сумму более четырех миллионов рублей. Такая «бизнес-идея» пришла в голову трем жителям Полысаева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709208" frameborder="0"></iframe> Трое кузбассовцев пытались украсть из банкомата 4,4 миллиона рублей..Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Оказалось, что у злоумышленников была целая схема по хищению денежных средств из банкоматов. Ночью они проникали в торговые точки и пытались с помощью автомобильного троса вытащить сейфы из устройств. Один раз завершить начатое не получилось в Белове - там мужчины планировали украсть 2,9 миллиона рублей. Второй раз попытка сорвалась в Ленинске-Кузнецком, и подельники остались без 1,5 миллиона рублей. Опасаясь задержания, мужчины скрылись, однако все равно попались полицейскими. При этом у одного из них обнаружили самодельный револьвер и патрон к нему.

- После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Потерпевшей стороной заявлен иск на возмещение фигурантами причиненного в результате повреждения банкоматов материального ущерба на сумму более 300 тысяч рублей.

Причиненный ущерб виновники возместили, но суд тем не менее вынес им приговор на сроки от трех до трех с половиной лет в зависимости от роли каждого в совершенном преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU