2019-05-17T04:57:41+03:00
Общество

Губернатор Кузбасса возглавил рейтинг глав Сибирского федерального округа

За месяц средства массовой информации упомянули о нем 3315 раз
Екатерина РОМАНОВА
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Губернатор Кузбасса возглавил рейтинг глав Сибирского Федерального округа.Губернатор Кузбасса возглавил рейтинг глав Сибирского Федерального округа.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев возглавил рейтинг глав регионов Сибирского федерального округа. В течение месяца различные издания упомянули о нем 3315 раз.

Медиаиндекс Сергея Цивилева на сегодняшний день оценивается в 27 138,8 балла. Этот индекс выше, чем глав других сибирских регионов. На втором и третьем местах рейтинга - Виктор Томенко (Алтайский край) и Сергей Левченко (Иркутская область).

Чаще всего в апреле цитировались новости о том, что Сергей Цивилев провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги первых 200 дней подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса. Читателей интересовало, сколько заработал новый губернатор в 2018 году. Большое внимание вызвал комментарий Сергея Цивилева по поводу ситуации, сложившейся вокруг спорткомплекса «Лазурный». Резонанс вызвал запрет на проведение любых строительных работ в черте Соснового бора. Интересовались читатели и тем, что Сергей Цивилев обвинил медсестер из Анжеро-Судженска в том, что они опорочили регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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