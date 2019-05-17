2019-05-17T05:01:36+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10 процентов годовых на остаток по картам «Копилка»

Для участия в акции необходимо обратиться в любое отделение банка с 13 мая по 30 июня 2019 года
Яков КРЫМСКИЙ
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Более подробную информацию можно получить в офисах банка. Фото: Банк УРАЛСИББолее подробную информацию можно получить в офисах банка. Фото: Банк УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ запустил акцию для новых клиентов, открывших карту Mastercard «Копилка» Paypass. В рамках акции на минимальный остаток по карте в размере до 300 тысяч рублей включительно начисляются повышенные проценты 10 процентов годовых.

На минимальный остаток свыше 300 тысяч рублей проценты начисляются по стандартным условиям. Срок начисления повышенных процентов – 2 месяца с момента открытия карты. С третьего месяца по картам будут автоматически настроены стандартные значения процентных ставок.

Для участия в акции клиентам необходимо в период с 13 мая по 30 июня 2019 года обратиться в любое отделение банка УРАЛСИБ.

Согласно условиям акции, на момент открытия картсчета и оформления карты клиент не должен иметь срочных вкладов, накопительных счетов, карт «Копилка», «УРАЛСИБ | Копилка», «Почетный пенсионер», действующих в период с 13 ноября 2018 года по 13 мая 2019 года.

Узнать подробности акции можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800 250 57 57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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