2019-05-17T06:31:34+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Кемеровский филиал Россельхозбанка в Киселевске запустил для клиентов бесплатный Wi-Fi

Подключиться к сети Wi-Fi можно с любого электронного устройства, поддерживающего эту технологию
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк стремится не только предоставлять конкурентоспособные и качественные банковские услуги своим клиентам, но и заботится об их комфорте при посещении офиса. Теперь все посетители Дополнительного офиса в городе Киселевске, расположенного на улице Коваленко, 10, могут воспользоваться бесплатным беспроводным интернетом для работы в системе дистанционного банковского обслуживания.

Подключиться к сети Wi-Fi можно с любого электронного устройства, поддерживающего эту технологию - смартфона, ноутбука или планшета, и специального программного обеспечения при этом не требуется. Более того, для самостоятельной работы клиентов в системе Интернет-банк, позволяющей безопасно и максимально оперативно управлять своим банковскими продуктами через личный кабинет в офисе организована специальная зона, с установленным здесь стационарным компьютером, уже подключенным к Интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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