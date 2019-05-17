2019-05-17T05:30:22+03:00
Происшествия

Жительница Междуреченска лишилась отпуска денег из-за поддельного сайта

У женщины похитили 53 тысячи рублей
Ирина АВТУШКО
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Жительница Междуреченска лишилась отпуска и денег из-за поддельного сайта. Мошенники похитили у нее 53 тысячи рублей.

47-летняя женщина собиралась отдохнуть на юге страны, однако отпуск сорвался. Как выяснилось, горожанка сделала заказ билетов из Новокузнецка в Сочи для себя, супруга и знакомого. Деньги женщина перевела с карты на сайт, где нашла билеты, но так их и не получила. Тогда она позвонила на указанный на сайте номер, однако он был недоступен. Впоследствии и сам сайт оказался заблокированным.

-Полицейские проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на установление создателей сайта, а также владельца карты, на которую были переведены денежные средства, прокомментировали ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество»

Кузбасские полицейские призывают граждан быть внимательными при осуществлении покупок в сети Интернет и пользоваться услугами проверенных ресурсов. Стоит с осторожностью относиться к онлайн-магазинам, которые реализуют авиабилеты по низким ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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