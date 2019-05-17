2019-05-17T09:01:23+03:00
Общество

Кузбассовец украл электричество на 228 тысяч рублей

Деньги с него взыскали через суд
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец украл электричество на 228 тысяч рублей . ФОТО: архив КП.Кузбассовец украл электричество на 228 тысяч рублей . ФОТО: архив КП.
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В Кузбассе мужчина украл электричество на 228 тысяч рублей. Деньги он выплатил только после решения суда.

Житель поселка Новостройка Кемеровского района решил сэкономить на оплате коммунальных услуг и подключил к электричеству нежилое здание. Недобросовестного абонента обнаружила бригада работников филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» во время контрольного снятия показаний счетчиков. Проверка показала, что электроснабжение здания происходит незаконно, без договора с энергетиками. Мужчине был выписан акт с суммой за нелегально потребленные киловатты. С таким решением нарушитель не согласился, тогда представители компании обратились в суд.

-Мировой судья полностью признал обоснованность доводов энергокомпании и вынес постановление о взыскании с ответчика всей суммы за незаконное потребление, а также штрафа, - рассказали энергетики. - Попытка сэкономить обернулась для жителя Кемеровского района весьма существенным ущербом в 228 тысяч рублей

Всего с начала года энергетики составили 276 актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии

ИСТОЧНИК KP.RU

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