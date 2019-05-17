2019-05-17T10:33:04+03:00
Общество

Сколько заработал Аман Тулеев в 2018 году

Экс-губернатор Кемеровской области опубликовал сведения о доходах
Екатерина РОМАНОВА
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Сколько заработал Аман Тулеев в 2018 году. ФОТО: пресс-служба АКО.Сколько заработал Аман Тулеев в 2018 году. ФОТО: пресс-служба АКО.
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Доходы бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в 2018 году составили 8 704 287,13 рубля. Именно такие сведения представлены в декларации о доходах, которая опубликована на сайте КРИРПО.

В 2018 году Аман Тулеев покинул пост губернатора Кемеровской области, а через некоторое время был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. В декларации о доходах, которая опубликована на сайте института, указано, что в 2018 году Аман Тулеев заработал 8 704 287,13 рубля. Это, к слову, больше, чем в 2017 году: будучи на посту губернатора Кемеровской области, Аман Тулеев заработал 5,2 миллиона рублей.

В 2018 году средняя ежемесячная заработная плата Амана Тулеева составила чуть больше 86 000 рублей. В индивидуальной собственности ректора института имеются две квартиры по 137,8 и 90,9 квадратных метра, а также гараж. В пользовании - жилой дом в 281,5 квадратных метра и земельный участок в 1788 квадратных метров. Супруга экс-губернатора собственности не имеет, однако в ее пользовании находятся тот же жилой дом и земельный участок. Ее доход составил 312 191,36 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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