«Подарок президента»: Сергей Цивилев рассказал о ходе строительства культурного кластера
Накануне Сергей Цивилев провел совещание по строительству кемеровского сквера искусств. А после ответил на вопросы кузбассовцев о ходе работ и значимости проекта.
Своими мыслями губернатор поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Губернатор Кузбасса отметил, что сейчас завершается подготовительный этап работ, и строители, представители департамента культуры и городской администрации обсуждают малейшие нюансы возведения комплекса. Впрочем, не всем кузбассовцам понятна идея этого масштабного строительства.
Кемерово стал одним из немногих городов, где реализуется такой проект. ФОТО: АКО.
- Иногда вижу в комментариях: «Зачем нам культурный кластер? Лучше бы деньги на что-то другое направили». Обязательно направим в те сферы, где они требуются, но из других источников, - прокомментировал Сергей Цивилев. - Музейно-выставочный комплекс в буквальном смысле подарок президента. Он поручил построить в России культурные центры. Федеральный бюджет выделил под этот проект деньги. Получить право на его реализацию хотели многие - удалось это только Владивостоку, Севастополю, Калининграду и Кемерову.
Проект будущего квартала искусств. ФОТО: АКО.
По мнению губернатора, благодаря строительству этого комплекса у региона появился шанс сделать Кузбасс одним из культурных центров России.
ИСТОЧНИК KP.RU