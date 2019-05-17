2019-05-17T11:59:18+03:00
Происшествия

Два кемеровчанина за полтора часа совершили четыре нападения

При себе у них было оружие
Ирина АВТУШКО
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Два кемеровчанина за полтора часа совершили четыре нападения. ФОТО: архив КП.Два кемеровчанина за полтора часа совершили четыре нападения. ФОТО: архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове мужчины за полтора часа совершили четыре разбоя. При себе у них было оружие.

Сигналы о противоправных действиях поступили в полицию от жителей Ленинского района города. Двое 19-летних кемеровчан сначала похитили деньги у таксиста, подвозившего их из ночного клуба, а затем напали на два круглосуточных торговых павильона. Также они избили случайного прохожего, отняв у него кошелей и мобильный телефон. Во всех случаях своим жертвам злоумышленники угрожали пистолетом. Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

-В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемых. Полицейские изъяли у них орудие преступления – пневматический пистолет, а также часть похищенных денег, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Подозреваемые стали фигурантами уголовного дела.

Сейчас дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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