Не по-соседски: жительница Кузбасса 14 раз оскорбила своего соседа

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-17T14:44:59+03:00

Изменить размер текста: A A

45-летняя жительница Промышленной и ее 37-летний сосед давно невзлюбили друг друга. Конфликт длился уже продолжительное время, но в один из декабрьских дней 2018 года он вышел на новый виток. Женщина разозлилась и принялась оскорблять соседа, причем делала это в нецензурной форме. Мужчина попытался успокоить ее, объяснял, что за такое поведение могут привлечь к ответственности, потом достал телефон и стал снимать на него разошедшуюся соседку.

Но это не остановило женщину: она продолжала оскорблять мужчину. Камера запечатлела 14 нецензурных высказываний в адрес соседа. А он после ссоры обратился в полицию и приложил видео конфликта.

- Мировой судья рассмотрел материалы дела и признал женщину виновной в совершении данного правонарушения. Ей назначен штраф в размере одной тысячи рублей. Она не согласилась и обжаловала решение, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Промышленновский районный суд оставил жалобу любительницы нецензурной речи без удовлетворения, а решение - без изменений. Обиженный мужчина, в свою очередь, решил добиваться возмещения морального вреда и обратился в суд с исковым заявлением.

ИСТОЧНИК KP.RU