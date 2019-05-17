2019-05-17T14:16:53+03:00
Общество

Новокузнечанин дал полицейскому деньги и заработал судимость

Теперь мужчина должен выплатить штраф в 30 тысяч рублей
Ирина АВТУШКО
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Новокузнечанин дал полицейскому деньги и заработал судимость. ФОТО: архив КПНовокузнечанин дал полицейскому деньги и заработал судимость. ФОТО: архив КПФото: Олег ЗОЛОТО
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Новокузнечанин попытался дать гаишнику мелкую взятку. В наказание за это ему выписали штраф.

На одной из улиц Новокузнецка сотрудники ГАИ остановили водителя, который выехал на встречную полосу. Поняв, что ему грозит административная ответственность и штраф, 26-летний мужчина попытался откупиться. В доказательство он положил на подлокотник машины купюру в тысячу рублей. Однако полицейские проявили принципиальность и на коррупционную сделку не пошли. Взамен они вызвали следственную группу. К слову, не сумевший договориться с полицией 26-летний новокузнечанин уже был судим, а теперь в его "багаже" появилась еще одна судимость.

- Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, - отметили в СУ СК России по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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