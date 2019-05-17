2019-05-17T14:52:08+03:00
Происшествия

Автомобиль Росгвардии столкнулся с иномаркой в Новокузнецке

ДТП произошло на пересечении улицы Тольятти и проспекта Дружбы [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Автомобиль Росгвардии столкнулся с иномаркой в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецка"Автомобиль Росгвардии столкнулся с иномаркой в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецка"Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В пятницу, 17 мая, около полудня в Новокузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Росгвардии. Очевидцы выложили в сеть фото и видео с места ДТП.

Автомобиль Росгвардии столкнулся с иномаркой в Новокузнецке.ДТП произошло на пересечении улицы Тольятти и проспекта Дружбы

Автомобиль Росгвардии столкнулся с иномаркой на пересечении улицы Тольятти и проспекта Дружбы. Из-за того, что один из автомобилей перегородил сразу обе полосы проезжей части, образовалась большая пробка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии и степень вины каждого из водителей.

- В результате аварии никто не пострадал, - прокомментировали ДТП в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области. - По факту данного ДТП назначена служебная проверка. По ее результатам и в соответствии с действующим законодательством будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новокузнечанин дал полицейскому деньги и заработал судимость
Два ребенка сбежали из детского сада в Новокузнецке
Не по-соседски: жительница Кузбасса 14 раз оскорбила своего соседа
Двое мужчин погибли на пожаре в Ленинске-Кузнецком
В Новокузнецке экстренно эвакуировали автовокзал
Два кемеровчанина за полтора часа совершили четыре нападения
В Белове оконный мошенник похитил у клиентов более 400 тысяч рублей
Стало известно, когда отключат отопление в Кемерове
«Подарок президента»: Сергей Цивилев рассказал о ходе строительства культурного кластера
Сколько заработал Аман Тулеев в 2018 году
Кузбассовец украл электричество на 228 тысяч рублей
Всероссийский съезд угольщиков стартовал в Кузбассе
Кузбасские чиновники репетируют песню для выступления
Кемеровский филиал Россельхозбанка в Киселевске запустил для клиентов бесплатный Wi-Fi
13 заброшенных зданий: в Кемерове снесли еще одно опасное строение
Жительница Междуреченска лишилась отпуска и денег из-за поддельного сайта
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10 процентов годовых на остаток по картам «Копилка»
Губернатор Кузбасса возглавил рейтинг глав Сибирского федерального округа
Долетались: в Кемерове вели незаконную съемку с воздуха
Без денег, но со сроком: трое кузбассовцев попались на нападении на банкоматы
РСХБ нарастил объем кредитования посевной кампании на 10%
В Прокопьевске местная жительница организовала наркопритон
Кузбассовцы доверили Россельхозбанку более 9,9 млрд рублей
Новокузнечанка захотела сыграть на бирже и лишилась 100 тысяч рублей
Шестеро из семи не признали вину: в Кемерове завершилось первое заседание суда по делу «Зимней вишни»
В Новокузнецке мужчина шел из ночного клуба и обворовал грузовик
Экс-главу компании-владельца «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ
Повезло: в Кемерове мужчина остался жив после удара ножом