СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-17T14:52:08+03:00

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В пятницу, 17 мая, около полудня в Новокузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Росгвардии. Очевидцы выложили в сеть фото и видео с места ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709434" frameborder="0"></iframe> Автомобиль Росгвардии столкнулся с иномаркой в Новокузнецке.ДТП произошло на пересечении улицы Тольятти и проспекта Дружбы

Автомобиль Росгвардии столкнулся с иномаркой на пересечении улицы Тольятти и проспекта Дружбы. Из-за того, что один из автомобилей перегородил сразу обе полосы проезжей части, образовалась большая пробка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии и степень вины каждого из водителей.

- В результате аварии никто не пострадал, - прокомментировали ДТП в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области. - По факту данного ДТП назначена служебная проверка. По ее результатам и в соответствии с действующим законодательством будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU